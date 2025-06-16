За неделю в Рязанской области произошло 40 пожаров

Отмечается, что из 40 пожаров 16 — техногенные, 24 — загорания травы и мусора. Огнем уничтожено и повреждено 34 строения и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет. На воде зарегистрировано одно происшествие. 9 июня из озера Федькина Лужа в Рязанском районе достали тело ребенка 2011 года рождения.

За прошедшую неделю, с 9 по 15 июня, в Рязанской области произошло 40 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что из 40 пожаров 16 — техногенные, 24 — загорания травы и мусора.

Огнем уничтожено и повреждено 34 строения и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

На воде зарегистрировано одно происшествие. 9 июня из озера Федькина Лужа в Рязанском районе достали тело ребенка 2011 года рождения.