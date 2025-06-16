Во вторник в Рязанской области пройдет небольшой дождь
Во вторник, 17 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +19, +24°С.
Во вторник в Рязанской области пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
Во вторник, 17 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер северной четверти, 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +19, +24°С.