Владимир Путин наградил рязанку знаком отличия

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В указе в том числе наградили главу администрации Кораблинского района Рязанской области. Главу администрации Кораблинского района Нину Объедкову наградили знаком отличия «За безупречную службу» 30 лет.