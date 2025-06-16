В WhatsApp* станет больше рекламы

Изменения затронут новые разделы сервиса и будут отображаться в каталоге каналов и в разделе «Статусы». Отмечается, что это не затронет личные чаты. Внедрение рекламы призвано помочь пользователям открывать новые каналы, на интересующие их темы. Администраторы получат новый инструмент для повышения их видимости, а также появится возможность находить компании и инициировать переписку о предлагаемых товарах и услугах через раздел «Статусы». Для обеспечения таргетированного показа объявлений будут собираться данные о местоположении пользователя (страна и город), используемом языке, а также о каналах, на которые он подписан.

В WhatsApp* станет больше рекламы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на блог разработчиков.

Изменения затронут новые разделы сервиса и будут отображаться в каталоге каналов и в разделе «Статусы». Отмечается, что это не затронет личные чаты.

Внедрение рекламы призвано помочь пользователям открывать новые каналы, на интересующие их темы. Администраторы получат новый инструмент для повышения их видимости, а также появится возможность находить компании и инициировать переписку о предлагаемых товарах и услугах через раздел «Статусы».

Для обеспечения таргетированного показа объявлений будут собираться данные о местоположении пользователя (страна и город), используемом языке, а также о каналах, на которые он подписан.

При создании нововведений приоритет был направлен на сохранение конфиденциальности граждан.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией