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В Уфе жену участника СВО похитили и жестоко избили, вымогая 400 тысяч у ее мужа

Жену участника СВО из Уфы похитили и жестоко избили, вымогая 400 тысяч рублей у ее мужа. Об этом сообщил Telegram-канал «Readovka».

Боец СВО получил ранение и вернулся домой, в Уфу, для восстановления и реабилитации. По данным канала, его знакомый начал вымогать у него 400 тысяч рублей.

Давать ему упомянутую сумму мужчина отказался, тогда злоумышленник, по данным Readovka, похитил из дома супругу бойца. Отмечается, что женщину заперли в гараже, связали проводами, надели пакет на голову и избивали, продолжая вымогать деньги. Когда злоумышленник уснул, его сообщники отпустили женщину при условии, что в течение двух часов она не будет писать заявление в полицию.

«В результате избиения у женщины сломана рука в двух местах, на лице и теле многочисленные синяки и ссадины, она с трудом может ходить, голова кружится, а обезболивающие не помогают. О случившемся пострадавшая заявила в РУВД и СК, сняла побои и ожидает судмедэкспертизу», — сказано в посте.

Отмечается, что злоумышленника задержали, двое соучастников сбежали.

Фото: Telegram-канал «Readovka»