В Третьяковской галерее откроется масштабная выставка авангардиста Ильи Машкова

В Третьяковской галерее при поддержке ВТБ открывается выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» одного из самых ярких и противоречивых художников русского авангарда, основателя объединения «Бубновый валет». Экспозиция в корпусе на Кадашевской набережной впервые объединит около 200 полотен со всей страны.

«Илья Машков — художник-бунтарь. Его творчество меняет привычное представление о русском искусстве. Для нас особенно ценно поддерживать выставку — первую масштабную экспозицию, раскрывающую весь спектр мастерства Ильи Машкова. На наш взгляд, культурное наследие России — это не только музейные экспонаты, но и живая история. Представляя еще один проект про авангард, мы хотим обратить внимание, как многообразие живописи 20 века может быть переосмыслено и актуально представлено даже спустя сто лет», — отмечает Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Выставка представит работы Машкова с конца 1910-х до 1940-х годов, которые позволят проследить эволюцию художника и смену эстетических направлений русского искусства — от авангарда до реализма. Основу экспозиции составят произведения из 26 государственных коллекций и частных собраний. Куратор — искусствовед, арт-критик Кирилл Светляков. Выставка продлится до 26 октября.