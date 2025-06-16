В Шарье от приступа панкреатита умерла известная мукбанг-блогерша

Известная блогерша Маришка Майонезик (по паспорту Марина Кузьменко), пропагандировавшая неумеренное потребление вредной еды, умерла от приступа острого панкреатита в больнице города Шарья Костромской области. Об этом сообщил LIFE.

Кузьменко было 28 лет. Девушка снимала ролики в TikTok, занимаясь мукбангом (направление видоблогинга было придумано в Корее, в сети можно увидеть, как блогеры на камеру поедают большие порции вредной еды).

У девушки остался пятилетний сын. Аудитория Кузьменко составляла более 200 тысяч подписчиков.

Фото взято из соцсетей Марины Кузьменко