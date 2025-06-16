В Рязанской области задержали около 40 мигрантов и пресекли незаконную торговлю алкоголем

36 нарушений миграционного законодательства пресекли рязанские полицейские во время рейдовых мероприятий в праздничные выходные. В результате на 64-летнего жителя Рыбного возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию трех иностранцев в своей жилплощади. 35 административных материалов составили в отношении иностранных граждан: 18 из них — в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации, 17 — за нарушение срока обращения за выдачей патента. Помимо этого, в выходные полицейские пресекли торговлю спиртным в кафе на улице Кирпичного завода в Рязани. Изъято 13 литров алкогольной продукции. Аналогичное нарушение зафиксировали в Касимове. Там из местного магазина полицейские изъяли 60 литров пива. Проводится проверка.

В выходные в Рязанской области задержали около 40 мигрантов и пресекли незаконную торговлю алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

36 нарушений миграционного законодательства пресекли рязанские полицейские во время рейдовых мероприятий в праздничные выходные. В результате на 64-летнего жителя Рыбного возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию трех иностранцев в своей жилплощади.

35 административных материалов составили в отношении иностранных граждан: 18 из них — в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации, 17 — за нарушение срока обращения за выдачей патента.

Помимо этого, в выходные полицейские пресекли торговлю спиртным в кафе на улице Кирпичного завода в Рязани. Изъято 13 литров алкогольной продукции. Аналогичное нарушение зафиксировали в Касимове. Там из местного магазина полицейские изъяли 60 литров пива. Проводится проверка.