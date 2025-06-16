В Рязанской области легковушка съехала с дороги
По данным портала, ДТП случилось в Касимовском районе недалеко от поворота к селу Телебукино. На кадрах видно, что ВАЗ-2110 оказался в кювете. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия неизвестны.
В Рязанской области легковушка съехала с дороги. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает Telegram-канал «Автоклуб Касимов».
По данным портала, ДТП случилось в Касимовском районе недалеко от поворота к селу Телебукино. На кадрах видно, что ВАЗ-2110 оказался в кювете.
О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия неизвестны.