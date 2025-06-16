В Рязанской области легковушка съехала с дороги

По данным портала, ДТП случилось в Касимовском районе недалеко от поворота к селу Телебукино. На кадрах видно, что ВАЗ-2110 оказался в кювете. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия неизвестны.