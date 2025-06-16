В Рязани осудят калининградца за избиение мужчины около бара и кражу

По версии следствия, в декабре 2024 года 23-летний житель Калининградской области находился в баре. У молодого человека произошел конфликт с посетителем из-за того, что последний случайно задел его плечом. Фигурант вывел потерпевшего из помещения на улицу, где начал наносить ему удары по голове и телу, чтобы украсть «дорогостоящий» смартфон. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Злоумышленник забрал телефон и скрылся. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.