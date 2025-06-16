В Рязани осудили двух человек за кражу денег с чужой банковской карты

Отмечается, что осужденные нашли чужую банковскую карту и плачивали ей покупки в сетевых магазинах. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 28 тысяч рублей. Кроме того, из ТЦ рязанцы попытались вынести неоплаченный товар, но их задержали сотрудники магазина. Рязанский районный суд, с учетом ранее не погашенных судимостей, назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчине — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

В Рязани осудили двух человек за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что осужденные нашли чужую банковскую карту и плачивали ей покупки в сетевых магазинах. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 28 тысяч рублей. Кроме того, из ТЦ рязанцы попытались вынести неоплаченный товар, но их задержали сотрудники магазина.

Рязанский районный суд, с учетом ранее не погашенных судимостей, назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчине — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.