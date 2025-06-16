Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
23°
Втр, 17
22°
Срд, 18
22°
ЦБ USD 78.51 -0.49 17/06
ЦБ EUR 90.94 0.93 17/06
Нал. USD 80.00 / 80.00 16/06 18:25
Нал. EUR 90.80 / 92.79 16/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
16 481
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
31 068
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
40 903
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
42 372
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани осудили двух человек за кражу денег с чужой банковской карты
Отмечается, что осужденные нашли чужую банковскую карту и плачивали ей покупки в сетевых магазинах. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 28 тысяч рублей. Кроме того, из ТЦ рязанцы попытались вынести неоплаченный товар, но их задержали сотрудники магазина. Рязанский районный суд, с учетом ранее не погашенных судимостей, назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчине — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

В Рязани осудили двух человек за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что осужденные нашли чужую банковскую карту и плачивали ей покупки в сетевых магазинах. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 28 тысяч рублей. Кроме того, из ТЦ рязанцы попытались вынести неоплаченный товар, но их задержали сотрудники магазина.

Рязанский районный суд, с учетом ранее не погашенных судимостей, назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчине — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.