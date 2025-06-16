В Рязани десятки домов останутся без холодной воды
Отмечается, что ресурса не будет c 09:30 до 17:00 по адресам: ул. Центральная (Дядьково) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 47б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120; ул. Щорса 35 корп.1, 35 корп.2, 37 корп.2.
В Рязани десятки домов останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет в понедельник, 16 июня, c 09:30 до 17:00 по адресам:
- ул. Центральная (Дядьково) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 47б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120;
- ул. Щорса 35 корп.1, 35 корп.2, 37 корп.2.