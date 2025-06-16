В России зафиксировали снижение распространения курения табака

Статистика среди людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составила 18,6%, что на 4,6% ниже по сравнению с 2019 годом. Шесть лет назад была принята концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и другой продукции, содержащей никотин. Эта концепция будет действовать до 2035 года. В рамках этого федерального проекта были реализованы мероприятия, которые помогли уменьшить распространение курения табака в прошлом году, отметил Камкин.

В России зафиксировали снижение распространения курения табака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Евгения Камкина.

Статистика среди людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составила 18,6%, что на 4,6% ниже по сравнению с 2019 годом.

Шесть лет назад была принята концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и другой продукции, содержащей никотин. Эта концепция будет действовать до 2035 года.

В рамках этого федерального проекта были реализованы мероприятия, которые помогли уменьшить распространение курения табака в прошлом году, отметил Камкин.