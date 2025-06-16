В России с сентября изменится расчет среднего заработка

Отмечается, что расчет среднего заработка в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет производиться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце. Соответствующие правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

В России с 1 сентября изменится расчет среднего заработка для выходного пособия и отпускных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что расчет среднего заработка в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет производиться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Соответствующие правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.