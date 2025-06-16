В России предложили отменить НДС на покупку детских книг

Сергей Степашин обратился с предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой в рамках заседания итоговой коллегии Министерства культуры РФ. «Татьяна Алексеевна, давайте уже снимем НДС на [детские] книги. Это ведь все равно совсем небольшие деньги», — заявил он.