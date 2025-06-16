В России предложили отменить НДС на покупку детских книг
Сергей Степашин обратился с предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой в рамках заседания итоговой коллегии Министерства культуры РФ. «Татьяна Алексеевна, давайте уже снимем НДС на [детские] книги. Это ведь все равно совсем небольшие деньги», — заявил он.
В России хотят отменить НДС на покупку детских книг. С соответствующим предложением выступ член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Его слова
Сергей Степашин обратился с предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой на заседании итоговой коллегии Министерства культуры РФ.
«Татьяна Алексеевна, давайте уже снимем НДС на [детские] книги. Это ведь все равно совсем небольшие деньги», — заявил он.