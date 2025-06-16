В России подешевели новые автомобили

Отмечается, что бренд Solaris снизил цены на свои модели с механическими коробкам передач. Haval понизил стоимость кроссовера M6. Машина подешевела на 100 тысяч. Chery Arrizo 8 в комплектации Active подешевел на 90 тысяч рублей и стоит теперь 2,8 млн рублей. Внедорожник ROX 01 в комплектации Family Edition подешевел на 953 тыс. рублей. Новая цена — 8,2 млн рублей.