В МВД опровергли информацию о новом дизайне паспорта в России

«В СМИ и телеграм-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности», — отметила Ирина Волк, добавив, что новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался, законодательных инициатив по указанной тематике в МВД не поступало.

В МВД опровергли информацию о новом дизайне паспорта в России. Об этом 16 июня в соцсетях сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В СМИ и телеграм-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности», — отметила Ирина Волк, добавив, что новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался, законодательных инициатив по указанной тематике в МВД не поступало.