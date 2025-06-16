В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Украинская армия лишилась до 1 320 военнослужащих. Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и 104 дрона самолетного типа. ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины, учебный центр ВСУ, РЛС ПВО.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Украинская армия лишилась до 1 320 военнослужащих.
Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и 104 дрона самолетного типа.
ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины, учебный центр ВСУ, РЛС ПВО.