В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Украинская армия лишилась до 1 320 военнослужащих. Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и 104 дрона самолетного типа. ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины, учебный центр ВСУ, РЛС ПВО.