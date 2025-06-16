В Госдуме предложили ужесточить наказание за преступления против медиков

Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму. Депутаты считают, что медицинским работникам нужна эффективная защита на фоне «пугающей статистики». Отмечается, что новый проект вводит дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для тех, кто совершает преступления против медработников при исполнении ими служебных обязанностей.