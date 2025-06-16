В Челябинской области в ДТП погибли молодожены

В Челябинской области водитель Land Cruiser пошел на обгон и врезался в машину, в которой ехали молодожены. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

26-летний молодой человек и 22-летняя девушка возвращались домой после свадьбы у друзей. На трассе в их машину на полной скорости влетел Land Cruiser, пошедший на обгон по встречной полосе. От удара молодые люди погибли на месте.

Отмечается, что пара поженилась полгода назад.

Фото: личная страница погибшей Валерии Ноздриной в «ВК», группа «Горный кластер» в «ВК»