ТАСС: ВС РФ усилили огневое давление на границе ДНР
По данным издания, российские военные усилили огневое давление на село Новопавловка на границе ДНР и Днепропетровской области. Отмечается, что населенный пункт на сегодня — ключевой в вопросе логистики противника на красноармейском направлении.
ВС РФ усилили огневое давление на границе ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным издания, российские военные усилили огневое давление на село Новопавловка на границе ДНР и Днепропетровской области.
Отмечается, что населенный пункт на сегодня — ключевой в вопросе логистики противника на красноармейском направлении.