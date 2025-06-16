ТАСС: ВС РФ усилили огневое давление на границе ДНР

По данным издания, российские военные усилили огневое давление на село Новопавловка на границе ДНР и Днепропетровской области. Отмечается, что населенный пункт на сегодня — ключевой в вопросе логистики противника на красноармейском направлении.

ВС РФ усилили огневое давление на границе ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, российские военные усилили огневое давление на село Новопавловка на границе ДНР и Днепропетровской области.

Отмечается, что населенный пункт на сегодня — ключевой в вопросе логистики противника на красноармейском направлении.