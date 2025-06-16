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СВР РФ: Украина и Европа готовят провокации против Москвы в Балтийском море
Там отметили, что происходит все в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и «морального истощения украинского общества в тылу».В СВР отметили, что сейчас украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. «Торпеды советского российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на „безопасном расстоянии“ от американского корабля, а одна — не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства „злонамеренной активности“ России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя», — заявили в разведке.

Украина и Европа готовят провокации против Москвы в Балтийском море. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

Там отметили, что происходит все в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и «морального истощения украинского общества в тылу».

В СВР отметили, что сейчас украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США.

«Торпеды советского российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на „безопасном расстоянии“ от американского корабля, а одна — не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства „злонамеренной активности“ России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя», — заявили в разведке.