Специалист рассказал о повышении цен на рынке первичной недвижимости

По данным на середину 2025 года, средний чек сделок с новостройками по России составил 6,6 млн рублей, в Москве — 9,3 млн рублей, а в регионах — 4,5 млн рублей. По сравнению с первой половиной 2024 года эти показатели снизились на 4%, 2% и 16% соответственно. Стоимость покупки жилья как с ипотекой, так и без нее в сегменте новостроек увеличилась. На региональном рынке средний чек ипотечных сделок вырос на 5% и составил 6,4 млн рублей, а без ипотеки — на 29% до 2,2 млн рублей. В столичных регионах средний чек ипотечных сделок увеличился на 7% до 13 млн рублей, а без ипотеки — на 61% до 8,1 млн рублей.

За последние полгода средний чек продаж в некоторых сегментах рынка недвижимости увеличился на 61%, в то время как общий объем сделок на первичном рынке снизился. Об этом сообщил генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний, пишут «Известия».

По данным на середину 2025 года, средний чек сделок с новостройками по России составил 6,6 млн рублей, в Москве — 9,3 млн рублей, а в регионах — 4,5 млн рублей. По сравнению с первой половиной 2024 года эти показатели снизились на 4%, 2% и 16% соответственно.

Стоимость покупки жилья как с ипотекой, так и без нее в сегменте новостроек увеличилась. На региональном рынке средний чек ипотечных сделок вырос на 5% и составил 6,4 млн рублей, а без ипотеки — на 29% до 2,2 млн рублей. В столичных регионах средний чек ипотечных сделок увеличился на 7% до 13 млн рублей, а без ипотеки — на 61% до 8,1 млн рублей.

Алексей Завгородний отметил, что доля сделок с квартирами без ипотеки выросла, частично за счет предоставления рассрочек. Это привело к значительному увеличению среднего чека в сегменте без кредитных обязательств. Он также подчеркнул, что российские покупатели стали отдавать предпочтение более доступным объектам, которые легче приобрести без использования ипотеки.