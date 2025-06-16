Скончался российский актер Вячеслав Богачев

Ему было 77 лет. Отмечается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Богачев сыграл десятки различных ролей в фильмах и сериалах, таких как «В круге первом», «Темные аллеи», «Я тебя помню» и других.