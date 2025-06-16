С 1 сентября в России ужесточат требования к концессионерам в сфере ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. По его словам, теперь они будут обязаны разрабатывать проекты инвестпрограмм модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это, подчеркнул депутат, позволит контролировать и оценивать не только плановые показатели надежности и качества услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения."То есть концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки", — заявил Кошелев.

С 1 сентября в России ужесточат требования к концессионерам в сфере ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

По его словам, теперь они будут обязаны разрабатывать проекты инвестпрограмм модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это, подчеркнул депутат, позволит контролировать и оценивать не только плановые показатели надежности и качества услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения.

«То есть концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки», — заявил Кошелев.