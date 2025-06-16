Рязанские предприятия оштрафовали за хранение продукции без маркировки

На предприятиях прошли проверки, во время которых нашли нарушения, связанные с хранением продукции общим весом свыше 350 кг без маркировки. Специалисты не смогли установить производителя товаров, дату изготовления и срок годности. Руководителям компаний внесли представления. Продукцию утилизируют. Организации привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 140 тысяч рублей.

В Рязанском районе оштрафовали руководителей предприятий за хранение продукции без маркировки. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

На предприятиях прошли проверки, во время которых нашли нарушения, связанные с хранением продукции общим весом свыше 350 кг без маркировки. Специалисты не смогли установить производителя товаров, дату изготовления и срок годности.

Руководителям компаний внесли представления. Продукцию утилизируют. Организации привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 140 тысяч рублей.