Рязанские полицейские поймали 16-летнего подростка на питбайке без прав
Подростка остановили в деревне Старое Батурино Рыбновского района. При проверке выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. Нарушителю грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Рязанские полицейские поймали 16-летнего подростка на питбайке без прав. Об этом 16 июня сообщила в соцсетях пресс-служба региональной ГАИ.
Подростка остановили в деревне Старое Батурино Рыбновского района. При проверке выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.
Нарушителю грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.