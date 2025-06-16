Рязанские полицейские поймали 16-летнего подростка на питбайке без прав

Подростка остановили в деревне Старое Батурино Рыбновского района. При проверке выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. Нарушителю грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Рязанские полицейские поймали 16-летнего подростка на питбайке без прав. Об этом 16 июня сообщила в соцсетях пресс-служба региональной ГАИ.

Подростка остановили в деревне Старое Батурино Рыбновского района. При проверке выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.

Нарушителю грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.