Рязанская область заняла 56 место по уровню доходов населения
Отмечается, что соотношение средних доходов рязанцев к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,75. За чертой бедности в 2024 году оказалось 9,4% жителей региона.
Рязанская область заняла 56 место по уровню доходов населения. Об это сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соотношение средних доходов рязанцев к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,75.
За чертой бедности в 2024 году оказалось 9,4% жителей региона.