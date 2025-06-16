Рязанку избил мигрант, с которым она встречалась два года. Полиция его отпустила

Девушка закончила рязанский медуниверситет, сейчас в столице проходит допобучение по специальности. Два года назад в Рязани она начала встречаться с 28-летним гражданином Узбекистана. Все это время вспышек ревности не было. Вечером 15 июня девушка ужинала в московском ресторане с подругой. После ее приехал забирать молодой человек. Сначала она вышла из заведения, но потом вернулась, чтобы забрать очки для зрения. «Я спрашивала у персонала об очках, а он увидел, что я разговаривала с мужчиной-официантом. Приревновал, силой посадил меня в машину. Там уже кричал, угрожал мне и моему четырехлетнему ребенку, начал меня бить. Я пыталась его успокоить, сказать, что ничего плохого не сделала, но не помогло», — поделилась девушка.

28-летнюю рязанку в Москве на почве ревности избил молодой человек, но полиция не стала его задерживать «из-за недостаточности оснований». Об этом РЗН. Инфо рассказала пострадавшая.

Девушка закончила рязанский медуниверситет, сейчас в столице проходит допобучение по специальности. Два года назад в Рязани она начала встречаться с 28-летним гражданином Узбекистана. Все это время вспышек ревности не было, отмечает рязанка.

Вечером 15 июня девушка ужинала в московском ресторане с подругой. После ее приехал забирать молодой человек. Сначала она вышла из заведения, но потом вернулась обратно, чтобы забрать дорогостоящие очки для зрения.

«Я спрашивала у персонала об очках, а он увидел, что я разговаривала с мужчиной-официантом. Приревновал, силой посадил меня в машину. Там уже кричал, угрожал мне и моему четырехлетнему ребенку, начал меня бить. Я пыталась его успокоить, сказать, что ничего плохого не сделала, но не помогло», — поделилась девушка.

Рязанке удалось выбежать из машины, в это время мигрант разбил ее телефон и очки. Девушка в потасовке смогла забрать ключи от своей машины. Там она закрылась, вызвав полицию.

«Сотрудники полиции приехали, сказали мне писать заявление, и уехали», — сказала девушка.

В ходе дальнейшего конфликта, мужчина разбил окно в ее машине, вытащил девушку за волосы из машины. Полицию и скорую пришлось вызывать повторно, на этот раз сотрудники «забрали» ревнивца.

«Говорили, что посадят его на 14 суток, но в конце концов просто отпустили, потому что якобы нет оснований», — заметила девушка.

В ближайшем травмпункте ей диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины на лбу, шее, левых кистей и обеих стоп (она выбегала из машины босиком). Рязанке предложили госпитализацию, но она отказалась — врач воспитывает 4-летнего ребенка одна. Заявление приняли в ОМВД России «Коммунарский». Девушка опасается, что у иностранца есть связи, и он «сделает все, чтобы не дать ход делу» и остаться безнаказанным.

«У него оформлен вид на жительство. Он рязанский предприниматель. Он угрожает, что будет делать все возможное, чтобы было плохо мне и моему ребенку, я боюсь», — заключила девушка.