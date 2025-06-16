Рязанцы засняли иномарку, которая развернулась через две сплошные

Отмечается, что водитель красного авто выехал со двора и начал перестраиваться, затем развернулся через две сплошные. «Чему учат в рязанских автошколах и учат ли вообще?» — задался вопросом автор.

Рязанцы засняли иномарку, которая развернулась через две сплошные. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что водитель красного авто выехал со двора и начал перестраиваться, затем развернулся через две сплошные.

«Чему учат в рязанских автошколах и учат ли вообще?» — задался вопросом автор.