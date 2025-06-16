Рязанцы рассказали о предпочтениях в отпуске

Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 4% называют идеальным срок в 10 дней. 10% уверены, что достаточно двух недель, а 20% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (31%) или даже больше месяца (29%). Женщины чаще мужчин довольствуются двумя или тремя неделями, тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели или еще более длительный отпуск.

Рязанцы рассказали о предпочтениях в отпуске. Об этом сообщает SuperJob.

Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 4% называют идеальным срок в 10 дней. 10% уверены, что достаточно двух недель, а 20% выбирают три недели.

Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (31%) или даже больше месяца (29%).

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя или тремя неделями, тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели или еще более длительный отпуск.