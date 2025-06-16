Рязанцы рассказали о дерущихся на дороге лисятах
Кадры сделаны в Спас-Клепиках. На них видно, как две молодых особи сражаются друг с другом на проезжей части. В сообщении предположили, что они могли не поделить добычу.
Рязанцы рассказали о дерущихся на дороге лисятах. Информацию опубликовали в группе «Национальный парк „Мещерский“» ВКонтакте.
Кадры сделаны в Спас-Клепиках. На них видно, как две молодых особи сражаются друг с другом на проезжей части. В сообщении предположили, что они могли не поделить добычу.