Рязанцев предупредили об увеличении численности слетков ушастых сов в городе

По данным портала, именно подросшие птенцы издают в июне по вечерам скрипучие звуки, призывая родителей накормить их. Орнитологи при обнаружении совенка рекомендуют не трогать его и ничего не предпринимать, поскольку в этом возрасте птицы стараются покинуть гнездо, но все еще нуждаются в уходе со стороны старших сородичей. Исключения составляют случаи, когда птенец ранен. В такой ситуации нужно обратиться к орнитологам или волонтерам. Также отмечается, что не следует пытаться накормить слетков колбасой или мясом, потому что любая еда, кроме мышей, им навредит.

Рязанцев предупредили об увеличении численности слетков ушастых сов в городе. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает Telegram-канал «Иду лесом, несу дичь».

По данным портала, именно подросшие птенцы издают в июне по вечерам скрипучие звуки, призывая родителей накормить их.

Орнитологи при обнаружении совенка рекомендуют не трогать его и ничего не предпринимать, поскольку в этом возрасте птицы стараются покинуть гнездо, но все еще нуждаются в уходе со стороны старших сородичей. Исключения составляют случаи, когда птенец ранен. В такой ситуации нужно обратиться к орнитологам или волонтерам.

Также отмечается, что не следует пытаться накормить слетков колбасой или мясом, потому что любая еда, кроме мышей, им навредит.