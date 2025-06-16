Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

В связи с ремонтными работами на водопроводе, 17 июня c 09:00 до 21:00 будет прекращена подача ресурса по адресам: ул. Княжье Поле 23, 23 корп.1, также в Недостоеве снизят подачу ХВС. С 09:30 до 17:00 не будет холодной воды по адресам: ул. Дзержинского, д. 7, 8, 8 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 10 (МБУДО МУЦ), 10 (МКУ Техобеспечение), 12, 12а, 13, 14.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщил «Водоканал».

В связи с ремонтными работами на водопроводе, 17 июня c 09:00 до 21:00 будет прекращена подача ресурса по адресам:

ул. Княжье Поле 23, 23 корп.1.

также в Недостоеве снизят подачу ХВС.

С 09:30 до 17:00 не будет холодной воды по адресам: