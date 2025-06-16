Россиянам порекомендовали покинуть Израиль на фоне обострения конфликта
Посол назвал ситуацию в стране «нервозной», поэтому рекомендовал всем россиянам покинуть Израиль. «Опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная», — поделился Викторов.
Россиянам порекомендовали покинуть Израиль на фоне обострения конфликта. Об этом заявил посол Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».
Он назвал ситуацию в стране «нервозной», поэтому рекомендовал всем россиянам покинуть Израиль.
«Опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная», — поделился Викторов.