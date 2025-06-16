Россия передала Украине тела 1245 погибших солдат ВСУ

Отмечается, что в понедельник, 16 июня, прошел завершающий этап обмена. Всего Киев получил тела 6057 человек. Как заявил помощник президента РФ Мединский, Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Москва получила 78 тел погибших. Обмен пленными продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Россия передала Украине тела 1245 погибших солдат ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

Отмечается, что в понедельник, 16 июня, прошел завершающий этап обмена. Всего Киев получил тела 6057 человек.

Как заявил помощник президента РФ Мединский, Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.

Москва получила 78 тел погибших. Обмен пленными продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.