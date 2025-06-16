Полиция поймала в Рязани курьера мошенников, забравшего у пенсионерок 1,5 млн

В полицию с заявлением о мошенничестве обратились рязанки в возрасте 74, 81, 88, 89 и 93 лет. Предварительно установлено, что женщинам звонили неизвестные, которые представлялись работниками государственных ведомств. Под разными предлогами злоумышленники убедили пенсионерок передать курьеру деньги. Спустя время они поняли, что их обманули, и обратились в полицию. Женщины передали молодому человеку разные суммы — от 215 000 до 427 000 рублей. Общий ущерб составил более 1 500 000 рублей. 22-летнего мужчину задержали. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В Рязани задержан курьер телефонных мошенников, забравший у пенсионерок более полутора миллиона рублей. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратились рязанки в возрасте 74, 81, 88, 89 и 93 лет. Предварительно установлено, что женщинам звонили неизвестные, которые представлялись работниками государственных ведомств. Под разными предлогами злоумышленники убедили пенсионерок передать курьеру деньги. Спустя время они поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

Женщины передали молодому человеку разные суммы — от 215 000 до 427 000 рублей. Общий ущерб составил более 1 500 000 рублей. 22-летнего мужчину задержали.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».