Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
24°
Втр, 17
22°
Срд, 18
22°
ЦБ USD 78.51 -0.49 17/06
ЦБ EUR 90.94 0.93 17/06
Нал. USD 80.00 / 80.00 16/06 17:55
Нал. EUR 91.11 / 92.79 16/06 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
16 111
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
30 708
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
40 544
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
41 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Полиция поймала в Рязани курьера мошенников, забравшего у пенсионерок 1,5 млн
В полицию с заявлением о мошенничестве обратились рязанки в возрасте 74, 81, 88, 89 и 93 лет. Предварительно установлено, что женщинам звонили неизвестные, которые представлялись работниками государственных ведомств. Под разными предлогами злоумышленники убедили пенсионерок передать курьеру деньги. Спустя время они поняли, что их обманули, и обратились в полицию. Женщины передали молодому человеку разные суммы — от 215 000 до 427 000 рублей. Общий ущерб составил более 1 500 000 рублей. 22-летнего мужчину задержали. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В Рязани задержан курьер телефонных мошенников, забравший у пенсионерок более полутора миллиона рублей. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратились рязанки в возрасте 74, 81, 88, 89 и 93 лет. Предварительно установлено, что женщинам звонили неизвестные, которые представлялись работниками государственных ведомств. Под разными предлогами злоумышленники убедили пенсионерок передать курьеру деньги. Спустя время они поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

Женщины передали молодому человеку разные суммы — от 215 000 до 427 000 рублей. Общий ущерб составил более 1 500 000 рублей. 22-летнего мужчину задержали.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».