Погиб Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников

Впервые на официальные соревнования гонщик вышел в сезоне-1999/2000 в команде «Торпедо-ШААЗ», а через год стал участником «Башкортостана». Красников восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз — в командном. Несколько раз он был победителем и призером Кубка России.

Погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министр спорта Башкирии Руслана Хабибова.

Отмечается, что спорсмен попал в ДТП. Его автомобиль столкнулся с двумя грузовиками.

Впервые на официальные соревнования гонщик вышел в сезоне-1999/2000 в команде «Торпедо-ШААЗ», а через год стал участником «Башкортостана».

Красников восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз — в командном. Несколько раз он был победителем и призером Кубка России.