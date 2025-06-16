Под Рязанью горел лес

Инцидент произошел 9 июня на территории ГКУ РО «Солотчинское лесничество». Предположительной причиной пожара стал человеческий фактор. Площадь, пройденная огнем, составила 1,78 га. Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на территории гослесфонда Рязанской области произошло 20 лесных пожаров общей площадью 120,57 га.