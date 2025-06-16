Павел Малков: продолжаем развивать общественный транспорт, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Глава региона подчеркнул, что благодаря национальным проектам удалось серьезно продвинуться в этой работе.

Продолжаем развивать общественный транспорт, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сказал губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области, которое он провел 16 июня.

Глава региона подчеркнул, что благодаря национальным проектам удалось серьезно продвинуться в этой работе.

«Используем все возможности, чтобы системно обновлять и развивать общественный транспорт в регионе, в том числе многое сделали по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. Теперь продолжаем работу в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“. В ближайшие годы сможем потратить на это дополнительные деньги. Благодаря решению нашего Президента, у нас остаются средства за счет списания 2/3 задолженности региона по бюджетным кредитам, они пойдут на модернизацию инфраструктуры, в том числе на обновление общественного транспорта. В ближайшее время почти полмиллиарда рублей направим на покупку 14 новых троллейбусов», — сказал Малков.

Губернатор отметил, что уже сейчас в Рязани средний возраст муниципального транспорта составляет три года.

Важными направлениями являются также замена изношенных участков контактной сети и продление городских маршрутов.

Павел Малков подчеркнул, что есть четкие планы по развитию общественного транспорта на ближайшие годы, которые необходимо выполнять.

Он поручил ответственным ведомствам контролировать закупку новых машин и их оперативный вывод на маршруты с учетом приоритетов по замене старого транспорта на линиях и пожеланий рязанцев.

Глава региона также поручил держать на контроле вопрос укрепления парка коммунальной техники.

«Необходимо как можно быстрее провести закупки. Техника не должна простаивать в гаражах, а должна круглосуточно работать», — заявил Павел Малков.

В этом году по итогам конкурсного отбора регионального министерства ТЭК и ЖКХ муниципалитетам распределены субсидии в сумме более 156 млн рублей на закупку 15 различных спецмашин.