На Wildberries начнут продавать недвижимость

Об этом рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким. По ее словам, сейчас маркетплейс ведет переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. «Сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — заявила Ким. .Она отметила, что компания продолжит расширять категории товаров и услуг на маркетплейсе.