На Wildberries начнут продавать недвижимость
Об этом рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким. По ее словам, сейчас маркетплейс ведет переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. «Сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — заявила Ким. .Она отметила, что компания продолжит расширять категории товаров и услуг на маркетплейсе.
На Wildberries начнут продавать недвижимость. Об этом ТАСС рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким.
По ее словам, сейчас маркетплейс ведет переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами.
«Сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — заявила Ким. .
Она отметила, что компания продолжит расширять категории товаров и услуг на маркетплейсе.