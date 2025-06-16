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На Wildberries начнут продавать недвижимость
Об этом рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким. По ее словам, сейчас маркетплейс ведет переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. «Сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — заявила Ким. .Она отметила, что компания продолжит расширять категории товаров и услуг на маркетплейсе.

На Wildberries начнут продавать недвижимость. Об этом ТАСС рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким.

По ее словам, сейчас маркетплейс ведет переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами.

«Сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — заявила Ким. .

Она отметила, что компания продолжит расширять категории товаров и услуг на маркетплейсе.