На рязанского ИП завели уголовное дело за продажу подделок известного бренда

Установлено, что 38-летний ИП продавал в розницу поддельную спортивную одежду. Всего полицейские нашли в магазине 95 единиц продукции. Ущерб, причиненный правообладателю торговой марки, насчитывает 511 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Продукцию с признаками подделки изъяли и поместили на хранение до вынесения судебного решения.

В Касимове на индивидуального предпринимателя завели уголовное дело за продажу подделок известного бренда. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что 38-летний ИП продавал в розницу поддельную спортивную одежду. Всего полицейские нашли в магазине 95 единиц продукции. Ущерб, причиненный правообладателю торговой марки, насчитывает 511 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Продукцию с признаками подделки изъяли и поместили на хранение до вынесения судебного решения.