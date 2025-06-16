Эксперты рассказали, какие цвета авто пользуются популярностью у россиян
Традиционно спросом среди российских автолюбителей пользуются машины белого и черного цветов. С заметным отрывом за лидерами следуют серый, синий и коричневый. Далее идут такие цвета, как красный, зеленый, желтый и оранжевый.
Эксперты рассказали, какие цвета авто пользуются популярностью у россиян. Об этом пишет сервис «Автокод».
Традиционно спросом среди российских автолюбителей пользуются машины белого и черного цветов.
С заметным отрывом за лидерами следуют серый, синий и коричневый.
Далее идут такие цвета, как красный, зеленый, желтый и оранжевый.