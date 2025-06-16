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Драка в Канищеве попала на видео
Инцидент произошел 15 июня. На кадрах видно, что в потасовке задействованы четверо мужчин. По словам очевидцев, участники драки были в состоянии опьянения. Официальной информации о пострадавших нет.

Драка в Канищеве попала на видео. Его опубликовали в Telegram-канале «Топор Рязань».

Инцидент произошел 15 июня. На кадрах видно, что в потасовке задействованы четверо мужчин. По словам очевидцев, участники драки были в состоянии опьянения.

Официальной информации о пострадавших нет.