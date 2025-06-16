Депутат предложил сделать бесплатным проезд до детских летних лагерей

В Госдуме предложили рассмотреть возможность бесплатного проезда одного ребенка (для семей с одним или двумя детьми) или двух более детей (если семья многодетная) в период летних каникул к месту отдыха и обратно. Финансировать программу предлагают за счет федерального бюджета.