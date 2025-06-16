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Бензин Аи-95 рекордно подорожал с начала года
Отмечается, что стоимость топлива на Петербургской бирже поднялась по индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну. Таким образом, цена достигла максимальных показателей с начала года. Кроме того, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% — до 61 412 рублей за тонну. Дизель также подорожал, его цена составила 59 070 рублей.

Бензин Аи-95 рекордно подорожал с начала года. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что стоимость топлива на Петербургской бирже поднялась по индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну.

Таким образом, цена достигла максимальных показателей с начала года.

Кроме того, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% — до 61 412 рублей за тонну. Дизель также подорожал, его цена составила 59 070 рублей.