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Банки фиксируют рост спроса на дистанционные гарантии

Банки отмечают существенный рост спроса на электронные банковские гарантии со стороны малого и среднего бизнеса. По словам члена правления ВТБ Руслана Еременко, это обусловлено участием предпринимателей в государственных и корпоративных закупках, а также цифровизацией процессов. Такое заявление спикер сделал в преддверии ПМЭФ-2025.

К 2025 году почти каждая вторая гарантия оформляется дистанционно. В сегменте малого бизнеса доля электронных гарантий достигла 65% против 46% годом ранее, что свидетельствует о быстром переходе на цифровой формат. Количество клиентов, оформивших дистанционные экспресс-гарантии, увеличилось на 16%, а число выдач таких гарантий — на 22%.

Наибольший объем поддержки получили компании из транспортного и инфраструктурного строительства (29%), торговли (18%), машиностроения (13%) и жилищного/коммерческого строительства (12%).

Руслан Еременко подчеркнул, что развитие цифровых каналов оформления гарантий является ключевым шагом для оптимизации клиентского пути и поддержки МСБ, позволяя бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки.