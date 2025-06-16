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Алаудинов призвал объявить мобилизацию
По мнению генерал-лейтенанта, необходимо призвать и подготовить до миллиона россиян, «чтобы никто не вздумал с нами играть так, как с Ираном». Так он прокомментировал удары Израиля по Исламской Республике и пришел к выводу, что нужно сплотиться, во избежание повторения этого сценария. «Я считаю, конечно, это мое личное мнение, что нам надо объявлять мобилизацию. Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально миллион человек. Призвать и начать их готовить. Готовить их к тому, что уже началась война, которую мы и так знаем, что она идет, третья мировая война. Но она уже обрела новые витки, новые обороты», — сказал Алаудинов.

Апти Алаудинов призвал объявить мобилизацию. Об этом пишут «Плохие новости 18+".

По мнению генерал-лейтенанта, необходимо призвать и подготовить до миллиона россиян, «чтобы никто не вздумал с нами играть так, как с Ираном».

Так он прокомментировал удары Израиля по Исламской Республике и пришел к выводу, что нужно сплотиться, во избежание повторения этого сценария.

«Я считаю, конечно, это мое личное мнение, что нам надо объявлять мобилизацию. Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально миллион человек. Призвать и начать их готовить. Готовить их к тому, что уже началась война, которую мы и так знаем, что она идет, третья мировая война. Но она уже обрела новые витки, новые обороты», — сказал Алаудинов.