Водители попросили ограничить скорость на дороге «Рязань-Спасск»

Ограничить скорость до 60 км/ч предложили после очередного ДТП с лосем. На дороге знаки отсутствуют, отбойников нет. На участке 30-38 км трассы «Рязань-Спасск» больше 60 км/ч нельзя ездить. Это уже 3 лось за 2 недели. Администрация, пожалуйста, установите знаки и отбойники на этом месте", — отметили в посте. Ранее на участке трассы «Рязань-Спасск» автомобиль сбил лося.