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В зоопарке под Рязанью вылупились птенцы страуса Эму
Птенцы страуса Эму вылупились в комплексе «В некотором царстве». Отмечается, что яйца 54 дня высиживал страус-самец. «Высиживанием занимался самец в течение долгих 54-дней, постоянно находясь в гнезде на земле, которое представляет собой углубление, уложенное травой, ветошью, веточками, корой и листьями. Скорлупа у яиц страуса Эму достаточно толстая: примерно 1 мм, а объем одного яйца равен приблизительно 8- куриным. Растут страусята стремительно быстро: почти по 1 см в день. Птенцы Эму имеют генетическое родство с древними казуарами, а глубже по истории развития мира, являются потомками динозавров», — отметили в посте.

В зоопарке под Рязанью вылупились птенцы страуса Эму. Об этом сообщается в соцсетях.

Птенцы страуса Эму вылупились в комплексе «В некотором царстве». Отмечается, что яйца 54 дня высиживал страус-самец.

«Высиживанием занимался самец в течение долгих 54-дней, постоянно находясь в гнезде на земле, которое представляет собой углубление, уложенное травой, ветошью, веточками, корой и листьями. Скорлупа у яиц страуса Эму достаточно толстая: примерно 1 мм, а объем одного яйца равен приблизительно 8- куриным. Растут страусята стремительно быстро: почти по 1 см в день. Птенцы Эму имеют генетическое родство с древними казуарами, а глубже по истории развития мира, являются потомками динозавров», — отметили в посте.