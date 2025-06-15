В зоопарке под Рязанью вылупились птенцы страуса Эму

Птенцы страуса Эму вылупились в комплексе «В некотором царстве». Отмечается, что яйца 54 дня высиживал страус-самец. «Высиживанием занимался самец в течение долгих 54-дней, постоянно находясь в гнезде на земле, которое представляет собой углубление, уложенное травой, ветошью, веточками, корой и листьями. Скорлупа у яиц страуса Эму достаточно толстая: примерно 1 мм, а объем одного яйца равен приблизительно 8- куриным. Растут страусята стремительно быстро: почти по 1 см в день. Птенцы Эму имеют генетическое родство с древними казуарами, а глубже по истории развития мира, являются потомками динозавров», — отметили в посте.